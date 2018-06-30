من بكالوريوس تربية لدبلوم صنايع.. حسن يترك التدريس لتحقيق رغبة والده

لم يكن غريبا بالنسبة للمعلم حسن محمود عبد الفتاح مدرس لغة إنجليزية أن يستكمل دراسته ليحصل على دبلوم الثانوية صنايع للعام الدراسي 2017\2018 م تحقيقا لرغبة والده الذي أراد له أن يكون مهندسًا.



وكشفت نتيجة الدبلومات الفنية حصوله علي المركز الأول علي مستوي محافظة شمال سيناء، حسن يعمل فعليا معلم لغة إنجليزية بعد حصوله على بكالوريوس تربية من جامعة العريش ويواصل دراسته للحصول على الماجستير، وعاد للدراسة لتلبية أمنية والده في دخول كلية هندسة البترول والتخرج كمهندس.



القصة يرويها حسن محمود عبد الفتاح السيد من أبناء مدينة الشيخ زويد الذي حصل على 96.2%، وجاء ترتيبه الأول على مستوى المحافظة شمال سيناء، بعد أن تم قيده كطالب منزلي فى مدرسة الشيخ زويد الثانوية الصناعية قسم كهرباء، حيث عزم علي تحقيق حلم وأمنية والده في أن يكون مهندسا، والذي توفي منذ 3 سنوات.



وألمح حسن أنه لم يستطع تحقيقه أمنية والده خلال دراسته بالمرحلة الثانوية العامة ودخل كلية التربية بجامعة العريش قسم اللغة الإنجليزية، وعمل مدرسا بعد تخرجه في نطاق إدارة الشيخ زويد التعليمية، إلا أن حلم والده ظل بمثابة هاجس يطارده، خاصة بعد وفاته، ومن هنا عزم خوض تجربة جديدة وقدم أوراقه في مدرسة الشيخ زويد الصناعية كطالب منزلي.



وأوضح أول الدبلومات الفنية الصناعية بالشيخ زويد حسن محمود عبد الفتاح، أنه عند تقديم أوراقه كان غالبية المعلمين من زملائه في الإعدادية والثانوية وأن بعضهم تهكم على قراره، ولكن الغالبية احترموا قراره، وخاصة عندما علموا أنه يفعل ذلك وفاءا لروح والده الذي كان يتمنى أن يلتحق ابنه بكلية الهندسة ويكون مهندسا في مجال البترول.



وأضاف الطالب المعلم،: "أشعر براحة كبيرة وفخر شديد لأنني استطعت أن أحقق جزءا من حلم والدي، وأتمنى أن يكتمل الحلم بموافقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وقبولي استثنائيا في كلية هندسة البترول، لاستكمال مشوار الحلم".