العناني: دعم الحكومة للآثار غير مسبوق

أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار أن الدعم الذي قدمته الحكومة بأشكال مختلفة للآثار خلال السنوات الثلاث الأخيرة غير مسبوق من قبل،خاصة في المشروعات الكبري مثل المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة.



وتابع في تصريحات لصدي البلد:الإفتتاح الجزئي لمتحف الحضارة نهاية سيكون العام الحالي 2018،وهذا الإفتتاح الجزئي سيكون بــ 3 قاعات مساحتها 8 آلاف متر مربع،وهو ما يساوي مساحة المتحف المصري بالتحرير.



وأضاف:تلقينا شكاوي كثيرة من السائحين بأنه لا توجد بازارات في المتحف المصري بالتحرير،وهو ما جعلنا نكثف العمل ونقيم أول معرض للمستنسخات مكان البازارات في المتحف،وهو المكان الذي كان مغلقا منذ يناير 2011 والسائح كان يراه مكانا مهجورا،وحاليا بات معرضا دائما للبازارات ويجلب دخلا ماديا للوزارة.