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فن

مهرجان كرامة بـ بيروت ينطلق يوليو المقبل

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:41 م
صدى البلد
محمد نبيل
تشهد الفترة الحالية نشاطًا مكثفًا لشريكي مركز السينما العربية -مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان والمعمل 612 للأفكار- حيث انتهى المهرجان من استعداداته الخاصة بانطلاق دورته الثالثة ابتداءً من 17 يوليو في سينما متروبوليس أمبير صوفيل بالأشرفية، ومن المقرر أن يعرض هذا العام 17 فيلمًا تحت شعار "حرية الكلمة".

وفي مايو الماضي فاز مشروع من النساء إلى النساء - تاء مربوطة الذي ينفذه المعمل 612 للأفكار بالتعاون مع أمم للتوثيق والأبحاث بمنحة مشروع "نساء جنوب المتوسط والصناعة السمعية البصرية" والذي يستهدف تعزيز قدرات النساء اللواتي احترفن العمل في مجال الصناعة السمعية والبصرية أو في تشغيله في سبعة بلدان جنوب المتوسط، وهي مصر والأردن والمغرب وفلسطين وتونس، ثم المساهمة في التنمية المستدامة والتنوع الثقافي من خلال تحسين صورة المرأة في صناعة الأفلام.

يستهدف مشروع من النساء إلى النساء - تاء مربوطة خلق جماعات ضغط نسائية من أجل تبني بيان سينمائي يوضح الخطوط الإرشادية الحساسة فيما يتعلق صوت الجنسين الإناث والذكور، وفي إطار المنحة سوف يحصل المعمل 612 للأفكار وأمم للتوثيق والأبحاث على دورة تدريية لمدة عام في بيروت وعمَّان عن النساء في مجال الصناعة السمعية والبصرية.

وبالإضافة إلى كونهما أحد شركاء مركز السينما العربية، فإن مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان والمعمل 612 للأفكار من الأعضاء المؤسسين لمشروع أنهار (الشبكة العربية لمهرجانات افلام حقوق الإنسان).

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