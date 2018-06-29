شاهد .. تعليق بدرة على أزمة مجدي عبدالغني مع المنتخب
الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:55 م
الاعلامي عمرو عبدالحق
علق أيمن بدرة رئيس تحرير برنامج صدي الرياضة ، علي أزمة مجدي عبدالغني عضو إتحاد الكرة قبل سفر منتخب مصر الي روسيا.
وقال بدرة ، خلال لقائه مع الاعلامي عمرو عبدالحق فى برنامج صدي الرياضة المذاع علي قناة صدي البلد ، ان تلك الازمة قبل سفر المنتخب بمثابه " شرخ" فى الادارة العليا لكرة القدم المصرية .
وتابع: تهديدات بفضائح واشتباكات علي الهواء عبر الفضائيات ، وتأكد ان هناك مشاكل فى اتحاد الكرة ، وفجأه لم تسمع أي شيء عن تلك الواقعه.