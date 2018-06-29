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اقتصاد

خبير: موافقة صندوق النقد على منح مصر الشريحة 4 من القرض شهادة ثقة دولية

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:39 م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
محمد صبيح
قال الدكتور محسن الخضيري، الخبير المصرفي، إن موافقة صندوق النقد الدولي على الاستمرار في دعم مصر من خلال الشريحة الرابعة بقيمة ملياري دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار، تعد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري.

وأضاف الخضيري، لـ "صدى البلد" أن خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد يقومون بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الحكومة المصرية، موضحا أن استمرار الصندوق في منح مصر شرائح القرض تعكس مضي مصر في الطريق الصحيح في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه بوصول الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار ترتفع حصيلة الشرائح التي حصلت عليها مصر إلى 8 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار.

قال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الجمعة إن مجلسه التنفيذي أتم مراجعته الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بما يسمح للسلطات المصرية بسحب 2.02 مليار دولار.

بهذا يبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 8.06 مليار في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

تعكف مصر في إطار برنامج الصندوق على إجراء إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 وزيادات ضريبية وخفض الدعم وسن تشريعات مشجعة للاستثمار.

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