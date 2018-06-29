عرض 17 .. ضمن مهرجان الفيلم الفرنسي العربي

يتابع الجمهور الأردني تجربة الناشئات الأردنيات في كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة في الفيلم الوثائقي 17 للمخرجة وداد شفاقوج.



شهد الفيلم خلال عرضه في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ضمن فعاليات مهرجان الفيلم الفرنسي العربي، إقبالًا كبيرًا من الجماهير ووسائل الإعلام والشخصيات العامة.



ويتابع الفيلم الوثائقي رحلة منتخب كرة القدم الأردني للناشئات تحت سن 17 سنة أثناء استعدادهن لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 17سنة التي نظمتها الفيفا في الأردن عام 2016، حيث تأتي لاعبات منتخب الناشئات الأردني تحت سن 17 سنة من خلفياتٍ مختلفة، فكل فتاة منهن واجهت مجموعة تحديات مختلفة كلاعبة في المنتخب الوطني، ولكن اليوم يتحدن لمواجهة تحديهن الأكبر على الإطلاق.



فيلم 17 هو استكشاف اجتماعي لحياة ناشئات يملؤهن الشغف برياضة قيل لهن إنها للرجال فقط، فهل تصل عنود إلى التشكيلة النهائية للفريق؟ هل ستجد لين متسعًا من الوقت لكي تستعد للمشاركة في كأس العالم؟ هل ستتحسن احتمالات فوز الفريق الوطني.



فيلم 17 كان قد شارك في العديد من المهرجانات الدولية حول العالم قبيل إطلاق في موطنه الأردن نذكر منها مهرجان أيام قرطاج السينمائي الدولي، مهرجان الجونة في دورته الأولى، مهرجان مسقط السينمائي الدولي، مهرجان الفيلم العربي برلين، مهرجان سينما المرأة العربية بالسويد، مهرجان الفيلم العربي بكاليفورنيا، مهرجان الفيلم العربي في توبينغن كما شارك في سوق مهرجان دبي السينمائي الدولي.