شاهد.. لحظة استلام أنغام جائزتها في حفل مهرجان Biaf

تسلمت النجمة أنغام مساء اليوم الجمعة جائزتها في حفل مهرجان بيروت الدولي Biaf في دورته التاسعة والتي تحمل اسم النجم العالمي عمر الشريف، وذلك برعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.



وأعربت أنغام عن سعادتها بالتكريم، وقدمت وصلة غنائية عقب استلام الجائزة أسعدت بها الحضور في حفل توزيع الجوائز من نجوم الفن والإعلام والسياسة.



الحفل حضره عدد من النجوم العرب، ومن نجوم لبنان: وائل كفورى، والإعلامية اللبنانية ماغى فرح وآخرون، والممثل اللبنانى بديع أبو شقرا، بالإضافة إلى النجم حكيم ولطيفة والإعلامية لميس الحديدي.

