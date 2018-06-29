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فن

شاهد.. لحظة استلام أنغام جائزتها في حفل مهرجان Biaf

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:44 م
أنغام
أنغام
سعيد فراج
تسلمت النجمة أنغام مساء اليوم الجمعة جائزتها في حفل مهرجان بيروت الدولي Biaf في دورته التاسعة والتي تحمل اسم النجم العالمي عمر الشريف، وذلك برعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وأعربت أنغام عن سعادتها بالتكريم، وقدمت وصلة غنائية عقب استلام الجائزة أسعدت بها الحضور في حفل توزيع الجوائز من نجوم الفن والإعلام والسياسة.

الحفل حضره عدد من النجوم العرب، ومن نجوم لبنان: وائل كفورى، والإعلامية اللبنانية ماغى فرح وآخرون، والممثل اللبنانى بديع أبو شقرا، بالإضافة إلى النجم حكيم ولطيفة والإعلامية لميس الحديدي.
شاهد.. لحظة استلام أنغام جائزتها في حفل مهرجان Biaf

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