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توك شو

محمد رمضان: مدرس اللغة العربية وراء دخولي التمثيل

السبت 30/يونيو/2018 - 02:04 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
توك شو
قال الفنان محمد رمضان، إن معلم اللغة العربية سمير المراكبي، هو من أكتشف فيه التمثيل، ورشحني لمسرح مدرسة السعيدية الثانوية، بعد تقليده في الفصل.

وأضاف رمضان خلال تصريحات صحفية على إحدى القنوات الفضائية أن "توقع أن يقوم مدرس اللغة العربية الذي اكتشفه أن يحوله لمدير المدرسة كي يرفدني أسبوع، ولكنه رشحني للمسرح المدرسي، نظرا لدقته في التمثيل وتقليده، موضحا أنه يعتز بتخرجه من مدرسة السعيدية الثانوية".

وأكد رمضان أن أهم مرحلة بالنسبة له كانت فترة الثانوية العامة، لأنها شكلت أفكاره ووجدانه.

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