شوبير ينعى نجم الاتحاد السكندري السابق

نعي الاعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق ، اللاعب محمد فاروق بنزيمة نجم الاتحاد السكندري السابق الذي توفي مساء اليوم إثر أزمة قلبية مفاجئة.



وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " البقاء لله في وفاة اللاعب محمد فاروق بنزيما مهاجم الاتحاد السكندري وحرس الحدود السابق إثر تعرضه لأزمة قلبية .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته"



يذكر أن بنزيما كان يلعب في نادي الشمس خلال الموسم الماضي، واستمر حتى نهاية تعاقده.