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محافظات

إقبال شديد علي شاطئ رأس البر وإنقاذ 23 شخصا من الغرق

السبت 30/يونيو/2018 - 12:35 ص
مصيف رأس البر
مصيف رأس البر
أش أ
شهد شاطئ مدينة رأس البر إقبالا شديدا أمس من المواطنين بسبب شدة الحرارة والإجازة الأسبوعية.

وذكر بيان لمجلس مدينة رأس البر أن رجال الإنقاذ بالشاطئ تمكنوا من إنقاذ 23 شخصا من الغرق والذين كانوا يسبحون نتيجة الزحام الشديد في البحر وعدم اتباع التعليمات الخاصة بنزول البحر.

وأضاف البيان أنه تم تسليم ٤٢٣ طفلا تائها إلى ذويهم من خلال مراكز تجميع الأطفال التائهين المنتشرة على طول الشواطئ.

وكانت محافظة دمياط أعلنت حالة الطوارئ القصوى فى كافة المرافق نتيجة للزحام الشديد الذى شهدته مدينة رأس البر.

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