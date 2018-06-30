محمد رمضان يكشف عن رأي الراحل سعيد صالح فيه

قال الفنان محمد رمضان، إن الفنان الراحل سعيد صالح صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى وهو أول من مد يده لي للدخول فى مجال التمثيل.



وأضاف "رمضان" خلال تصريحات صحفية على إحدى القنوات الفضائية، أن "تسللت من وراء الأمن لكي أقابل الفنان سعيد صالح، وحدث لي لبس بسبب لبس صالح لبجامة أثناء تمثيله إحدى المسرحيات".



وأكد رمضان أن "سعيد صالح قال لي أول ماشافني عاوز ايه بروح أمك" وشدد على أنه قام بتمثيل بعض الأدوار، مما أقتنع سعيد صالح بتمثيله ورحب به قائلا "سعيد صالح قال لي عليا الطلاق الواد بيعرف يمثل وهيشتغل معايا".