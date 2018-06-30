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برلمان

طلب إحاطة حول التعدي على خطوط التنظيم بعزبة النخل والحفر فى المسلة

السبت 30/يونيو/2018 - 02:59 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
تقدم عاطف مخاليف نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة المطرية بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب موجه وزير التنمية المحلية، بشأن التعدي على خطوط التنظيم بمنطقة عزبة النخل، والتعدي على المساحة المخصصة للشارع في شارع الجيل الحر بعزبة النخل.

وأشار مخاليف في طلبه، إلى أن الشارع ملك المواطنين المارة فقط وليس من حق أحد التعدي على متر واحد فيه لذلك لابد من وضع حد لحالات التعدي على هذا الشارع وغيره من الشوارع.

ومن ناحية أخرى تقدم مخاليف ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى وزير التنمية المحلية بشأن الحفر في منطقة المسلة، بغرض البناء عليها، مؤكدا أن المنطقة معروفة أثرية وملك لوزارة الأوقاف.

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