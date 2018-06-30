جدار العار .. وسيلة لفضح المديونين في الصين.. صور

تقوم مدينة في شرق الصين بتسمية وفضح المتعثرين في الديون المستعصية عن طريق إظهار وجوههم ومعلوماتهم الشخصية على اللوحات الإعلانية الكبيرة، في محطات الحافلات العامة.



وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تم إنشاء "جدار العار" من قبل محكمة فويانج ينجكوان الشعبية في مقاطعة آنهوي في يونيو، بهدف تحرك المقترضين الذين فشلوا في سداد الديون في القضايا القانونية.



وقد أثبت التكتيك الجديد فعاليته حتى الآن، فقد تقدم واحد على الأقل من الجناة ودفع دينه، وفقا للمحكمة في بيان صحفي.



تمت كتابة الأسماء والوجوه والتفاصيل الشخصية لـ30 من المدينين، والمشار إليهم بـ "lao lais" في الصين، في مطبوعة كبيرة وواضحة على ملصقات زرقاء زاهية في محطات الحافلات في جميع أنحاء المدينة، فيما ستقوم المحكمة بتبديل الملصقات وتحديثها بأسماء جديدة كل شهر.



وبمجرد سداد قيمة المتخلف، فإن إشعارًا كبيرًا يحمل عبارة "تم الدفع بنجاح" سوف يغطي تفاصيل الشخص.



ووفقا للمتحدث الرسمي باسم المحكمة، فإن أكبر مبلغ مستحق على أحد المدينين هو حوالي 3.2 مليون يوان (366.817 جنيها استرلينيا) وأقدم مديون يبلغ من العمر 60 عاما تقريبا.



بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض أسماء المدينين على لوحات الإعلانات والملصقات بالقرب من البنوك والمراكز المجتمعية.

