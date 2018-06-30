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حوادث

اليوم.. الحكم على بديع و738 في فض اعتصام رابعة

السبت 30/يونيو/2018 - 02:01 ص
محمد بديع المرشد
محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية
قسم الحوادث
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، حكمها في قضية «فض اعتصام رابعة» التي يحاكم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و738 آخرين، متهمين بالقتل والتجمهر المسلح في أغسطس 2013.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا» والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام للجماعة، عصام العريان، عصام ماجد، عبد الرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.

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