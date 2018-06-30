حبس لصين سرقا طالبا بالإكراه في المقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة، بحبس لصين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة طالبًا بالإكراه في المقطم.



وكانت تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المقطم، أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بشارع المقطم القديم، من ضبط عاطلين حال استقلالهما دراجة بخارية وبحوزتهما 200 جنيه، قاما بسرقتها من طالب جامعي تحت تهديد السلاح.



وقرر المجنى عليه، أنه حال سيره بمحل البلاغ استوقفه شخصان يستقلان دراجة بخارية " أدلى بأوصافهما التقريبية"، واستوليا منه علي مبلغ مالي 200 جنيه كرهًا عنه تحت تهديد سلاح أبيض " مطواة " ولاذا بالفرار وبتمشيط المنطقة محل الواقعة وتتبع خط سير هروب المتهمين ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف أمكن ضبطهما.

