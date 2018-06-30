حبس عاطل عثر بحوزته مخدرات وسلاح بالمعصرة

أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطل 4 أيام، عثر بحوزته علي مخدرات وسلاح وذخيرة بالمعصرة.



وكانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة أن عاطلا يزاول نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من منطقة سكنه بدائرة القسم مكانا لنشاطه الإجرامي.



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن النقيب كريم محمد معاون مباحث القسم من ضبطه وبحوزته 4000 قرص مخدر وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 40 جراما وطبنجة صوت معدلة عيار 9 مم، وطلقتين و13000 جنيه.



واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع ، والسلاح الناري بقصد الدفاع .

