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حوادث

حبس لصين سرقا لاب توب بالموسكى

السبت 30/يونيو/2018 - 06:07 ص
حبس متهم ـ ارشيفية
حبس متهم ـ ارشيفية
رامي المهدي
أمرت نيابة الموسكي بحبس لصين 4 أيام، سرقا لاب توب بالموسكى.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة الموسكي من أحد أصحاب محلات بيع اجهزة الكمبيوتر بشارع عبد العزيز بقيام شخصين بعرض جهاز كمبيوتر"لاب توب" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

وانتقل الرائد محمد عبد الحليم معاون مباحث القسم وتمكن من ضبطهما وتبين أنهما عاطلين وبحوزتهما جهاز " لاب توب " مجهول المصدر .

واعترفا بسرقته من داخل مسكن موظف بالمعاش بأسلوب "التسلق ".

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