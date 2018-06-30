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حوادث

حبس 3 عاطلين لاتجارهم في المخدرات بعين شمس

السبت 30/يونيو/2018 - 07:04 ص
حبس متهم ـ ارشيفية
حبس متهم ـ ارشيفية
عمرو المصري
أمرت نيابة عين شمس، بحبس 3 عاطلين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتجارهم في مخدر الفودو بعين شمس.

وكانت معلومات قد وردت للمقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس أن 3 عاطلين يزاولون نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذون من منطقة سكنهم بالمنطقة مكانا لنشاطهم الإجرامى.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن رجال الامن باشراف اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لمباحث العاصمة من ضبطهم وبحوزتهم 3 كيلو من الفودو المخدر وميزان حساس و"مطواة " و 2 هاتف محمول ، واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

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