8 مليارات دولار حصيلة الشرائح التي حصلت عليها مصر من قرض صندوق النقد

بلغ إجمالي الشرائح التي حصلت عليها مصر من قرض صندوق النقد الدولي نحو 8 مليارات دولار بعد موافقة الصندوق على منح مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة ملياري دولار.



وقال صندوق النقد الدولي في بيان الجمعة إن مجلسه التنفيذي أتم مراجعته الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بما يسمح للسلطات المصرية بسحب 2.02 مليار دولار.



بهذا يبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 8.06 مليار في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.



تعكف مصر في إطار برنامج الصندوق على إجراء إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر تشرين الثاني 2016 وزيادات ضريبية وخفض الدعم وسن تشريعات مشجعة للاستثمار.