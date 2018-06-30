تجديد حبس عامل سرق خزينة من مركز شباب عين شمس

أمر قاضي المعارضات بمحكمة عين شمس، بتجديد حبس عامل 15 يومًا، سرق خزينة من مركز شباب عين شمس.



وكان قسم شرطة عين شمس قد تلقى بلاغا من رئيس مجلس إدارة مركز شباب عين شمس باكتشافه سرقة الخزينة الخاصة بالمركز عمله ولم يتهم أو يشتبه في أحد في ارتكاب الواقعة.



بالانتقال والفحص تبين كسر باب غرفة شئون العضوية وسرقة الخزينة الخاصة بالمركز ، بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عامل بمحل كاوتش بجوار المركز محل البلاغ تم ضبطه بالورشة وعثر بها على الخزينة الحديدية المستولى عليها.



واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق وكسر باب الغرفة باستخدام عتلة حديدية تم ضبطها وأضاف بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود خزينة داخل المركز خطط لارتكاب واقعة السرقة اعتقادا منه بوجود مبالغ مالية بداخلها.

