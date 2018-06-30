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نائب طهطا يبحث توقف محطات المياه بالقرى

السبت 30/يونيو/2018 - 04:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
التقى مصطفى سالم نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة طهطا، المهندس فائق البنا رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية المسند لها تنفيذ خطوط وشبكات المياه بطهطا بقرى غرب طهطا وضخ المياه لها من محطة مياه شطورة.

وقال "سالم" في بيان له، إن العمل توقف بعد أن تم البدء في تنفيذ "العداية" اللازمة أعلى ترعة بني حرب لربط شبكات المياه بقرى غرب طهطا بشرقها وضح المياه لها من محطة شطورة وبالتواصل مع المسئولين بالشركة أفادوا أن هناك بعض المستلزمات الخاصة بالعمل يتم تصنيعها وسيتم استئناف العمل فور الانتهاء من ذلك.

ومن ناحية أخرى أكد نائب المصريين الأحرار على بدء التنفيذ الفعلي لأعمال الرصف بشارع عرابى بدءا من شارع الجهاد قبلي البلد حتى نهايته بشارع ترعة الحرافشة (شارع القسم) وذلك بتمويل من الاعتمادات المالية الاضافية التى تم توفيرها من وزارتي التخطيط والمالية.

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