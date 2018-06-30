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التحالف المصري ينظم احتفالية بمناسبة ثورة 30 يونيو.. اليوم

السبت 30/يونيو/2018 - 05:59 ص
التحالف السياسى المصرى
التحالف السياسى المصرى
ينظم التحالف السياسى المصرى، الذى يضم 45 حزبًا سياسيًا، احتفالية سياسية وشعبية، مساء اليوم السبت بأحد فنادق الجيزة، بحضور جميع أعضاء المجلس الرئاسى للتحالف وعدد من قيادات وأعضاء أحزاب التحالف وقيادات وشباب إرادة جيل المكونة من أمانات شباب أحزاب التحالف، وبعض رؤساء الأحزاب السياسية وعدد من رموز ثورة 30 يونيو.

وقال تيسير مطر، رئيس الحزب الدستورى وعضو المجلس الرئاسى للتحالف، إن الاحتفالية ستوجه رساله للشعب المصرى بأن وحدة وإرادة الشعب المصرى التى صنعت ثورة 30 يونيو مستمرة لحماية هذه الثورة والدفاع عن الدولة المصرية ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسى والوقوف خلف قواتنا المسلحة والشرطة المصرية لحماية مصر من مخططات الإرهاب وأهل الشر.

وأكد "مطر" فى بيان له، أن الاحتفالية ستشهد رسالة ترحيب من التحالف بانضمام حزب الحركة الوطنية ومصر الثورة لانطلاق التحالف إلى آفاق أوسع على الساحة السياسية.

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