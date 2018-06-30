هشام فاروق: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر عزتها وكرامتها

أكد هشام فاروق رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية أن ثورة 30 يونيو أعادت لمصر عزتها وكرامتها بفضل شعبها العظيم وقواتها المسلحة التي وضعت مصالح مصر وأمنها القومي فوق كل الاعتبارات.



وأضاف في تصريح لـ "صدى البلد" أن مصر بفضل هذه الثورة عادت إلى مكانتها الطبيعية مثل الشمس يلتف حولها العالم لكى ينال من دفئها.



مؤكدا على الدور الوطنى والقومى الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات ومشروعات عملاقة فى ظل التحديات التى تواجه مصر والعالم العربي بل العالم بأكمله وتأكيد الرئيس على محاربة الإرهاب الأسود والتخلص من جذوره وتجفيف منابعه والذى أدى إلى عودة مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار.