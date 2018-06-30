باحث يمني: الحوثي نسف الكثير من الاتفاقات باعتراف الأمم المتحدة



وأكد البيل أن الظروف تغييرت الآن لصالح الحكومة الشرعية ، لذلك يُفترض أن أية اتفاقات أو مبادرات أممية قادمة ستراعي هذا الأمر، وأن الحكومة الشرعية تنتصر وتحقق تقدمًا على الأرض بينما الميليشيا الانقلابية يُنتقص من سيطرتها يومًا بعد يوم وتخسر على كافة الأصعدة.



وأكد البيل أن ميشيا الحوثي تظل مُتعنتة في كل الأحوال وترفع سقف شروطها بشكل دائم، وهو ما يسبب ارباكاص لعملية السلام في اليمن وعدم التوصل لنتيجة حقيقة في التفاوض.

قال الباحث السياسي اليمني، الدكتور فارس البيل، إن الأمم المتحدة لا تنطلق في مسيرة التسوية وحل النزاع في اليمن من منطلق حيثيات القرارات الأممية، خاصة القرار 2216 والملحقات التابعة له، مؤكدا أن الأمم المتحدة تعاملت بمعيارية بل أن المعيارية التي تعاملت بها الأمم المتحدة هي التي جعلت من ميليشيا الحوثي تضع شروطها دون أن تنفذ أية اتفاقات.وأضاف البيل خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامية سهام عبدالقادر، أن ميليشيا الحوثي نسف الكثير من الاتفاقات باعتراف الأمم المتحدة نفسها، إلا أن الأخيرة لم تقم بأية اجراءات للتعامل مع تلك الميليشيا لتُدخلها في مفاوضات فعلية وتلزمها بالاتفاقات المبرمة.وأوضح البيل أن الأمم المتحدة تعمل بطريقة محاولة التوفيق بين الطرفين ليجلسوا على طاولة المفاوضات، ثم تطرح الكثير من النقاشات، إلا أن تلك الجلسات تنفض دون أن تلتزم بها ميليشيا الحوثي وهو ما يمثل المشكلة الأساسية.