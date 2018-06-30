مدرب الأرجنتين يكشف عن خطته لمواجهة فرنسا في كأس العالم

يخطط خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم لمحاصرة المنتخب الفرنسي في وسط ملعبهم ومساعدة نجم الفريق ليونيل ميسي للهروب من الدفاع خلال المباراة القوية التي تجمعهما اليوم السبت في دور الستة عشر ببطولة كأس العالم المقامة حاليا بروسيا.



وقال سامباولي إن خطته للمباراة، التي ستقام بملعب كازان أرينا، ستعتمد على الاستحواذ على الكرة في منتصف ملعب المنافس، وإيقاف الهجمات المرتدة السريعة للمنتخب الفرنسي بالإضافة لجعل ميسي حرا.



وأضاف المدير الفني للأرجنتين خلال تصريحات صحفية أنه، إذا نفذ هذا بشكل جيد، سيكون من الصعب على المنتخب الفرنسي التحرك، وإذا وجد الديوك مساحة لـ إيذائنا سيفعلون هذا بقوة، مشيرا الى أنه لا توجد لديه طريقة أخرى للنظر في هذه المباراة.



وتابع:" واثق من أن المنتخب الفرنسي لديه خطة لاحتواء ليونيل ميسي، ولكن لدينا خطتنا التي ستجعل مهمته أكثر سهولة. دعونا نرى من سيتمكن من تنفيذ خطته. الأرجنتين لديها أفضل لاعب على وجه الكرة الأرضية.