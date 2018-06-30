ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

مدرب الأرجنتين يكشف عن خطته لمواجهة فرنسا في كأس العالم

السبت 30/يونيو/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
يخطط خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم لمحاصرة المنتخب الفرنسي في وسط ملعبهم ومساعدة نجم الفريق ليونيل ميسي للهروب من الدفاع خلال المباراة القوية التي تجمعهما اليوم السبت في دور الستة عشر ببطولة كأس العالم المقامة حاليا بروسيا.

وقال سامباولي إن خطته للمباراة، التي ستقام بملعب كازان أرينا، ستعتمد على الاستحواذ على الكرة في منتصف ملعب المنافس، وإيقاف الهجمات المرتدة السريعة للمنتخب الفرنسي بالإضافة لجعل ميسي حرا.

وأضاف المدير الفني للأرجنتين خلال تصريحات صحفية أنه، إذا نفذ هذا بشكل جيد، سيكون من الصعب على المنتخب الفرنسي التحرك، وإذا وجد الديوك مساحة لـ إيذائنا سيفعلون هذا بقوة، مشيرا الى أنه لا توجد لديه طريقة أخرى للنظر في هذه المباراة.

وتابع:" واثق من أن المنتخب الفرنسي لديه خطة لاحتواء ليونيل ميسي، ولكن لدينا خطتنا التي ستجعل مهمته أكثر سهولة. دعونا نرى من سيتمكن من تنفيذ خطته. الأرجنتين لديها أفضل لاعب على وجه الكرة الأرضية.

ترشيحاتنا

شاهد.. آخر ما قاله بنزيمة قبل وفاته

الزمالك يرسل قائمته الأولية لاتحاد الكرة..غدا

شاهد .. تدريب عسكري ألماني يتحول إلى كارثة

عكاشة: حلاق وعربجي ومكوجي ونجار هم من أسسوا جماعة الإخوان

وفاة لاعب الاتحاد السكندري السابق خلال مباراة ودية بالمنيا

مدرب الأرجنتين يكشف عن خطته لمواجهة فرنسا في كأس العالم

بالأدلة .. الإمارات تفضح أكاذيب قطر أمام محكمة العدل الدولية

محمد رمضان يعترف لأول مرة: عادل إمام رفض طلبى للتمثيل معه.. فيديو

3 طرق طبيعية للقضاء نهائيا على النمل في المنزل

استقالة المستشارة المقربة لإيفانكا ترامب

طليق رانيا يوسف يعلق على قرار انفصالهما

شوبير ينعى نجم الاتحاد السكندري السابق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات مثيرة وجذابة لـ رانيا يوسف.. صور

وزير الرى يشارك فى حفل اطلاق مشروع بنك الشباب المصرى ..صور

صدى البلد ينشر الملف الأسود لجماعة الإخوان الارهابية بالقليوبية .. اشتباكات واعمال عنف وقطع الطريق السريع بقليوب ومحاولة اقتحام السجون وحرق أتوبيسات النقل العام فى مقدمة الجرائم.. فيديو وصور

شاهد .. المغرب يهزم أنجولا في تصفيات مونديال السلة

إطلالة صادمة وسيئة لـ لطيفة.. صور

فيديو

بعد كليب نمبر وان .. أمير كرارة يفاجئ محمد رمضان باتصال على الهواء.. فيديو
محمد رمضان يعترف لأول مرة: عادل إمام رفض طلبى للتمثيل معه.. فيديو
حضري كريب بالأيس كريم لأطفالك
اكتشفي طريقة تحضير أكواب الشوكولاتة بالكراميل والسوداني
شاهد.. عمرو عبد الحق عن أزمة مجدي عبدالغني: هقول لجوزك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟