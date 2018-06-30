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سياسي ليبي: لا يوجد ملاذً للجماعات الإرهابية بعد سقوط درنة.. فيديو

السبت 30/يونيو/2018 - 05:41 ص
فوزى حداد
فوزى حداد
حمزة شعيب
قال المحلل السياسي الليبي، الدكتور فوزي حداد، إن الجماعات الإرهابية في ليبيا لم يعد لها ملاذ الآن في البلاد بعد خسارتها في درنة، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الليبي.

وأضاف حداد خلال لقاء له ببرنامج "وراء الحدث" على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامية لينا مسلم، أنه كانت هناك مخاوف من فرار تلك العناصر وتمركزهم في المناطق المحيطة بدرنة إلا أن الجيش الوطني الليبي كان فطنًا بتلك المسألة وتمت محاصرة المدينة لأكثر من عامين حتى تم القضاء على تلك العناصر الإرهابية رويدًا رويدًا، كما قام الكثير منهم بتسليم نفسه للجيش الليبي.

وأوضح حداد أن الأنباء تؤكد عدم وجود عمليات فرار لمجموعات كبيرة من درنة مما يُحسب للجيش ويُبعد فكرة عودتها وشن هجمات سواء جماعية أو عن طريق الذئاب المنفردة كما حدث في مدينة بنغازي، معربًا عن أمله في القضاء على كل العناصر الإرهابية الموجودة في المدينة.

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