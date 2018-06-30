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كأس العالم

طارق يحيي: كوبر نجح فى المطلوب منه.. فيديو

السبت 30/يونيو/2018 - 02:40 ص
طارق يحيي المدير
طارق يحيي المدير الفني لنادي الزمالك السابق
حسن العمدة
علق طارق يحيي المدير الفني لنادي الزمالك السابق وبتروجيت الحالي علي أداء المنتخب فى كأس العالم.

وقال يحيي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحق فى برنامج صدى الرياضة المذاع علي قناة صدي البلد، إن الجميع وضع للأرجنتيني هيكتور كوبر هدفا معينا وهو الوصول لأمم إفريقيا والتأهل لكأس العالم.

وتابع، الوصول لأمم أفريقيا ليس هدفا بل تحقيق البطولة وهذا أمر طبيعي وليس صعبا، ولكن الوصول لكأس العالم نجح فى هدفه ولا أحد يلوم عليه فى شيء، وحقق الهدف المطلوب منه، ولذلك نجح من وجهه نظري.

وواصل، ليس لدي أى مانع فى اسم المدرب الذي سيتولى مهمة المنتخب بل أهم شيء أن يكون له عقل قوي ولديه فكر وعنده تطوير في الكرة المصرية.

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