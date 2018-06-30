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كأس العالم

أحمد حسن: الأهلي كيان كبير وأنا أنتمي إليه

السبت 30/يونيو/2018 - 03:41 ص
احمد حسن
احمد حسن
عمرو ابوبكر
شن المتحدث الإعلامي لنادي بيراميدز "الأهرام" أحمد حسن، هجوما على أصحاب الصفحات الإلكترونية عبر مواقع التواصل الإجتماعي الذين ينتقدون نادي الأهرام، ويدعون وجود حرب بينه، والنادي الأهلي.

وأضاف حسن خلال تصريحات فضائية، أن النادي الأهلي كيان كبير ولا نريد أن نزايد في هذا الأمر، وإذا سألتني لمن أنتمي فالجواب سيصبح النادي الأهلي.

وأشار حسن إلى أنه من الضروري أن يتفهم الجمهور من معهم ومن عليهم، والمغرضين لابد أن يفهموا: "إن اللي بيته من زجاج ميحدفش الناس بالطوب".

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