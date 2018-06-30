أبرز فيديوهات في التوك شو.. وزير المالية: بند المرتبات يشهد أكبر زيادة منذ 5 سنوات.. وتوفيق عكاشة: كنت هاربا ولم أعترف بحكم الإخوان

تناولت برامج التوك شو، أمس الجمعة، عددا من الموضوعات الهامة، والتي تمس المواطن، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وإلى أبرز الفيديوهات:



بكري: مد إجازة العاملين بالخارج 5 سنوات خلال أيام



قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، التقت بوزير التنمية المحلية، لمناقشة قرار إجازات المصريين بالخارج، وتم الاتفاق على مد الإجازة حتى 1 يوليو 2019 بشكل مؤقت.



وأضاف " بكري " في برنامجه " حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "ووصل إلى وزيرة الهجرة خطابا من مجلس الوزراء بالرأي النهائي في مشروع القرار بالمد 5 سنوات لإجازات العاملين بالخارج بدون أثر رجعي".



وتابع: "نتوقع خلال الأيام القادمة صدور قرار وفقا لتوصيات اللجنة الوزارية بمد إجازات العاملين بالخارج 5 سنوات بدون أثر رجعي".



ياسمين سعيد: الجماهير أجبرت محمد صلاح على مغادرة مصر



انتقدت الإعلامية ياسمين سعيد، تجمع العديد من الجماهير أمام منزل محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الانجليزى بالأمس.



وقالت ياسمين سعيد خلال تقديمها برنامج "الجمعة فى مصر" المذاع عبر فضائية "ام بى سى مصر"، أنه فى الدول الخارجية غير مسموح بتجمع الجماهير أمام منازل الشخصيات المشهور، لافتة إلى أن بعض الأشخاص تتبع محمد صلاح إلى منزله ومن ثم نشر العنوان على مواقع التواصل الاجتماعى وبمجرد معرفة العنوان يتجمع الجماهير حول المنزل.



وتابعت قائلة: "اللى حصل دا لا يصح وممكن يسبب لصلاح اذى كبير وأن حتى كان نجمنا فمن حقه الحفاظ على خصوصية وحريته الشخصية، لافتة إلى أن صلاح سافر اليوم بيروت لقضاء باقى إجازته هناك".



وزير المالية: بند المرتبات يشهد أكبر زيادة منذ 5 سنوات



قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا اتخذنا قرار رفع حد الإعفاء الضريبي على المواطنين ورفعنا مقدار الخصم، بسبب إدراك الدولة وجود أعباء إضافية على المواطن.



وأضاف "معيط " في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن القطاع الخاص والعام والموظفين يستفيدون من رفع حد الإعفاء الضريبي، وذلك يظهر في تقليل الحصيلة الضريبة التى تبلغ حوالي 8 مليارات جنيه.



وتابع:" بند المرتبات شهدت أكبر زيادة حدثت العام المالي الحالي ولم تحدث منذ 5 سنوات، وكلما تتاح لنا فرصة زيادة المرتبات لن نتردد لفعل ذلك ".



وأكمل:"تقليل العجز والدين الخارجي هدف بالنسبة لنا لتقليل السلف من أجل توجيه موارد الدولة لخدمة المواطن في مجال الصحة والتعليم وإصلاح الجهاز الإداري للدولة".



معيط: زيادة المعاشات كلفت الدولة 28 مليار جنيه



قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وضع المعاشات في مصر غير مرض، لافتا إلى أن الأزمة متمثلة في عدم تأمين مرتبات المواطنين.



وأضاف "معيط " في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" استمرينا لمدة 18 سنة لا نؤمن إلا على 500 جنيه فقط من قيمة المرتب ".



وتابع قائلا: "لن يمكننا حل الأزمة في مرة واحدة .. وقمنا برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيه وذلك غير كاف أيضا".



وأردف:" التزام الخزانة العامة تجاه صناديق المعاشات يزيد عن 100 مليار جنيه .. وزيادة نسبة المعاشات الأخيرة المقدرة بـ15% كلفت الدولة 28 مليار جنيه ".



محافظ السويس: أنشأنا 139 كيلو طرق بـ مليار و130 مليون جنيه



وجه اللواء أحمد حامد محافظ السويس، رسالة تهنئة للشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.



واوضح المحافظ، خلال لقائه مع فضائية "اكسترا نيوز"، أنه خلال الـ4 سنوات الماضية شهدت محافظة السويس العديد من الانجازات، حيث تم إنشاء حوالي 139 كيلو مترا من الطرق ، بتكلفته مليار 130 مليون جنيه.



وتابع أحمد حامد: "تم العمل ايضا على انشاء بعض الكباري حيث انه خلال شهرين سيتم افتتاح كوبرى الجيش المصرى و كوبرى الكيلو 109 ومن المخطط أيضا إنشاء 2 كوبرى وهما كوبرى العوايد وكوبرى أعلى ميدان حسنى عويس لفك التكتل المرورى المقابل لنفق الشهيد أحمد حمدى.



جابر عصفور: مشهد 30 يونيو لم نشهده في تاريخ الثورات



قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إنه لم يتوقع العدد الهائل من المواطنين المشاركين في ثورة 30 يونيو، مضيفا: "كنت نقطة وسط محيط مليء بالثوار داخل ميدان التحرير".



وأضاف "عصفور" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: " مشهد 30 يونيو فريد ولم يحدث في تاريخ الثورات".



وتابع:" وجود رئيس المحكمة الدستورية العليا في خطاب عزل محمد مرسي الصادر عن القوات المسلحة والقوى الوطنية أسعدني للغاية لأنه رد قوى على محاولات الإخوان من التحقير من المحكمة الدستورية العليا وتهميش دورها".



توفيق عكاشة : كنت هاربا ولم اعترف بحكم الإخوان



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه في فترة عهد الإخوان كان هاربا بسبب اضطهاد الأخوان له؛ مشيرا إلى أنه لم يعترف بحكم مرسي ولا جماعة الاخوان طوال العام الذي حكموا فيه مصر.



وأضاف خلال تقديمه برنامج «مصر اليوم» المذاع علي فضائتي «الحياه والعاصمة»، أن المخابرات الانجليزية لعبت دورآ كبيرآ فى نشأة جماعة الإخوان، وكان الهدف منها تقسيم المنطقة كما تنص اتفاقية سياكيس بيكو.



وأكد عكاشة؛ أن الإنجليز بمثابة عمود الخيمة لليهود في العالم وهي ما تقوى شوكتهم، لافتا الى أن الثورة الفرنسية أيضا هي صنيعة الصهيونية العالمية التي تنتشر حول العالم.



حكيم يوجه رسالة لـ محمد صلاح في مهرجان بيروت الدولي



وجه الفنان حكيم، رسالة قوية للاعب المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، قائلا: « اوعى تزعل يا صلاح بعد الخروج من كأس العالم بروسيا 2018.. لسه المشوار طويل.. واللى بيهدك عمره ما هيقدر لانك محبوب من الجميع فى دول العالم» .



وأضاف حكيم خلال استلامه جائزة مهرجان بيروت الفني، أن أداء المنتخبات العربية لم يكن بالمتميز ولكن الفرصة مازالت موجودة فى السنوات المقبلة.



وأهدى حكيم اللاعب محمد صلاح و الدول العربية الجائزة التى حصل عليها.



ويقام مهرجان بيروت الفني برعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وسط الشخصيات العالمية في مختلف مجالات الحياة، ويختار مهرجان بيروت أسماء استطاعت أن تحقق طفرة في مجالات الفنون والسياسة والموسيقي والمالية والإعلام حول العالم وحققت شهرة عالمية.



الجيش الليبي: لن نسمح بقواعد عسكرية إيطالية



قال العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبية، أن هناك دول مثل إيطاليا تسعى لإنشاء قواعد عسكرية في ليبيا بحجة التصدي للهجرة غير الشرعية،مؤكدا ان هذا الأمر مرفوض تماما ويعتبر تعدى على السيادة الليبية.



وأضاف المسماري، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "سكاي نيوز" أنه لا يجوز لـ فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية توقيع اتفاقيات مع إيطاليا أو دول أخرى بدون الرجوع إلي مجلس النواب، لافتا إلي أن السراج غير معترف به محليا، وأي قرار يصدر منه غير شرعي.



وأوضح المسمارى أن إيطاليا بدأت بتحركات عسكرية في منطقة غات جنوب ليبيا لموقعها الاستراتيجي، ولكن الجيش الوطني يلجأ للقوة في حال نشر قوات إيطالية في الجنوب.



توفيق عكاشة: مفيش أسعار ارتفعت.. الجنيه هو اللى هايف



قال الإعلامي توفيق عكاشة، أن لا توجد أسعار ارتفعت، وإنما الإنتاج قل، معتبرًا أن ضعف الإنتاج هو السبب الرئيسي في زيادة الأسعار،مرددا : « ضعف الإنتاج خلى الجنيه هايف ».



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، إن ثورة 30 يونيو أعادت مصر إلى مكانتها، ولولاها ما كانت عادت مصر مرة أخرى، معقبًا: "مصر كانت رايحه المحيط الهندي ومش راجعة".



واستنكر عكاشة؛ عدم الإنتاج بين المصريين لدرجة أن ربات البيوت في الفلاحين لا تعد العيش كما كانت تفعله في الماضي؛ قائلا "الستات في الفلاحين مبقتش تخبز زي زمان، ومفيش إنتاج".



