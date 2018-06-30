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أخبار العالم

أفيجدور ليبرمان: إسرائيل لن تنجر لاحتلال قطاع غزة وإرهاب حماس

السبت 30/يونيو/2018 - 02:15 ص
صدى البلد
حسن محرم
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان أن بلاده لن تنجر لاحتلال قطاع غزة، لأنه يتعارض مع المصلحة الوطنية الإسرائيلية.

وبين ليبرمان، خلال تخريج دفعة جديدة من الطيارين في قاعدة حتساريم الجوية، أن إسرائيل لن تنجر وراء "إرهاب" حماس ولن تحتل غزة، بحسب ما نقل موقع "نيوز إسرائيل" الإسرائيلي.

وتابع ليبرمان: "نحن الاسرائيليون شعب مقيد، نريد كل شيء على الفور والآن، لكن السياسة الأمنية الجدية والمسئولة لا يمكن أن تكون ردا على وسائل إعلام أو ضغوط عامة"، مشيرا إلى أن بلاده تواجه العديد من التحديات والتهديدات سواء في الجنوب أو الشمال.

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