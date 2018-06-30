حزب صوت الشعب: 30 يونيو أنقذت مصر من مصير حالك السواد

قال المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب، إن ثورة 30 يونيو عالجت أخطاء الماضي وأنقذت مصر وشعبها من مصير حالك السواد، فبعد إزاحة حكم جماعة الإخوان الإرهابية من سدة الحكم كان التحدي كبيرا والأخطار عظيمة، ومع تكاتف الشعب وإخلاص القيادة السياسية التي ساندت الثورة استطاعت الدولة المصرية أن تتجاوز محنتها وتنجح في ملفين هما الأخطر والأهم الأمن والاقتصاد.



وأضاف البراوي، في تصريحات صحفية، أن الشعب المصري قبل التحدي في السابق وصبر وتحمل من أجل عودة مصر إلى الريادة والقيادة ويستحق أن يجني الثمار، فبعد مرور خمس سنوات على ثورة 30 يوليو نجحت مصر في الملف الأمني بنسبة تعدت 95% وتمت محاصرة الإرهاب وأعوانه في سيناء من خلال العملية الشاملة سيناء 2018 التي حققت حتى الآن نتائج جيدة وكشفت عن حجم التحدي الحقيقي وأن هؤلاء الإرهابيين الخونة ليسوا بمفردهم فهناك دول ومنظمات تمدهم بالسلاح والعتاد لمواجهة الدولة المصرية، ومع ذلك استطاعت قواتنا المسلحة بدماء أبنائها الشهداء أن تلقنهم درسا قاسيا وتحقق النصر عليهم في سيناء.



وأوضح رئيس حزب صوت الشعب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وقف في صف الشعب المصري قبل خمس سنوات وتحدى الجماعة الإرهابية وخلص مصر وشعبها من شرهم وإرهابهم وتآمرهم وخيانتهم، لم يكتف بالحفاظ على الأمن والاستقرار فقط إنما أدرك أن قوت الشعب وتوفير المعيشة لهه لا يقل أهمية عن الأمن وخصوصا أن مصر كانت في مرحلة اقتصادية صعبة بعد أن خرجت منهكة من الدمار والخراب الذي حل بالاقتصاد عقب يناير عام 2011 بالإضافة إلى المعالجات الخاطئة قبل الثورة.



لافتا إلى أن التحدي الثاني وهو النظر في أمر الدعم وإيجاد حلول جذرية لانهيار الاقتصاد، وراهن الرئيس على الشعب مرة أخرى وأحدث معالجات اقتصادية قاسية وقبلها الشعب رغم صعوبتها من أجل مستقبل أفضل لمصر.



وأشار البراوي، إلى أن ثورة 30 يونيو منحت الأجهزة الرقابية قوة كبيرة لكشف الفاسدين وأعوانهم فكانت هناك شفافية ومصداقية وهو الأمر الذي كشف الفساد وقوض أنصاره وتلك من أهم آليات الإصلاح الاقتصادي الحقيقي.