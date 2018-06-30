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كأس العالم

أحمد حسن: عقد رعاية بيراميدز أكبر من الأهلي والزمالك

السبت 30/يونيو/2018 - 01:50 ص
احمد حسن
احمد حسن
عمرو ابوبكر
أكد أحمد حسن المتحدث الإعلامي لنادي بيراميدز " الأهرام" ، أن عقد رعاية النادي سوف يتم الإعلان عنه في الأيام القليلة القادمة، وهي تحت رعاية مستثمر سعودي.

وأضاف حسن خلال تصريحات فضائية، أن عقدر رعاية نادي بيراميدز " الأهرام" بعد الإعلان عنه سيصدم الكثيرين حيث أنه أكبر من عقد رعاية النادي الأهلي، وأيضا يفوق عقد رعاية نادي الزمالك.

وأشار حسن إلى أن، وجود نادي بيراميدز يعد استثمارا عظيما للبلد و للأندية المصرية، ووجود عنصر منافس جديد مع الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري سيجعل شكل الدوري المصري أفضل من السنوات السابقة.

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