أحمد حسن: عقد رعاية بيراميدز أكبر من الأهلي والزمالك

أكد أحمد حسن المتحدث الإعلامي لنادي بيراميدز " الأهرام" ، أن عقد رعاية النادي سوف يتم الإعلان عنه في الأيام القليلة القادمة، وهي تحت رعاية مستثمر سعودي.



وأضاف حسن خلال تصريحات فضائية، أن عقدر رعاية نادي بيراميدز " الأهرام" بعد الإعلان عنه سيصدم الكثيرين حيث أنه أكبر من عقد رعاية النادي الأهلي، وأيضا يفوق عقد رعاية نادي الزمالك.



وأشار حسن إلى أن، وجود نادي بيراميدز يعد استثمارا عظيما للبلد و للأندية المصرية، ووجود عنصر منافس جديد مع الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري سيجعل شكل الدوري المصري أفضل من السنوات السابقة.