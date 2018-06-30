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كأس العالم

ناقد رياضي: صلاح لم يتشاجر مع مدير المنتخب.. فيديو

السبت 30/يونيو/2018 - 01:38 ص
الاعلامي عمرو عبدالحق
الاعلامي عمرو عبدالحق
حسن العمدة
كشف عاطف شادي الناقد الرياضي، عن حقيقة مشادة محمد صلاح مع إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني.

وقال شادي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحق فى برنامج صدي الرياضة المذاع علي قناة صدي البلد، ن صلاح لم يدخل فى مشادة كلامية مع إيهاب لهيطة كما تردد فى الآونة الأخيرة.

وتابع، عصام الحضري هو من دخل فى مشادة كلامية مع مدير المنتخب بسبب عدم مشاركته من بداية كأس العالم.

وشدد شادي، علي أن مسؤولين في المنتخب تشاجروا مع الحضري عندما علموا بأنه من ساهم فى لقاءات اللاعبين مع الفضائيات.

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