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أحمد حسن: مبالغ تعاقدات اللاعبين في الأهرام المتداولة غير صحيحة

السبت 30/يونيو/2018 - 03:36 ص
احمد حسن
احمد حسن
عمرو ابوبكر
أكد أحمد حسن المتحدث الإعلامي لنادي بيراميدز "الأهرام"، أن المبالغ المعلنة عن شراء لاعبين أو استعارته من أندية أخرى غير صحيحة.

وأضاف حين خلال تصريحات فضائية أن قيمة اللاعبين المصريين أصبحت بالدولار حيث أن جميع التعاملات الحالية أصبحت بالدولار من مستثمر سعودي، ولكن إذا أراد البعض أن نعلن عنها بالجنيه المصري سنلبي له رغبته.

وتابع: "قدمنا بالفعل طلب استعارة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، ولكن لم يكن بهذا المبلغ الطائل الذي تم الإعلان عنه.

جدير بالذكر أن نادي الأهرام أعلن على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي أنهم، قدموا طلب استعارة محمد الشناوي بمبلغ وقدره 4 ملايين دولار.

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