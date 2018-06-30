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كأس العالم

مصر تحتل المركز الخامس لترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر المتوسط

السبت 30/يونيو/2018 - 03:51 ص
مصر تحتل المركز الخامس
مصر تحتل المركز الخامس لترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر المت
أ.ش.أ
احتلت البعثة المصرية المركز الخامس في ترتيب الميداليات لدورة ألعاب البحر المتوسط التى تستضيفها مدينة تراجونا الإسبانية خلال الفترة من 22 يونيو الجاري حتى الأول من يوليو المقبل ، وذلك بعد انتهاء منافسات الجمعة.

ونجحت مصر في رفع رصيدها من الميداليات إلى 42 ميدالية بواقع 15 ذهبية و11 فضية و16 برونزية.

وتتصدر ترتيب الميداليات إيطاليا برصيد 122 ميدالية تليها أسبانيا برصيد 99 ميدالية ثم تركيا برصيد 83 ميدالية وفرنسا برصيد 86 ميدالية ولكن بعدد أقل من الميداليات الذهبية ومصر في المركز الخامس برصيد 42 ميدالية.

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