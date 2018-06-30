تنظيف حواصل باب النصر ووكالة قايتباي من القمامة.. صور

قامت منطقة آثار الجمالية بحملة لتنظيف الحواصل الموجودة خلف باب النصر وأمام وكالة قايتباي، حيث كشف محمد أبو سريع مدير عام آثار الجمالية أن ذلك في إطار أعمال رفع كفاءة منطقة الجمالية ونظافة أثارها.



وقال أبو سريع لصدي البلد: تم تنظيف الحواصل أسفل السور الشمالي ناحية باب النصر، كذلك الساحة المواجهة لوكالة قايتباي والتي من المنتظر توظيفها مع تلك الساحة حال الانتهاء من أعمال الترميم الجارية بالوكالة وبالاشتراك مع القاهرة التاريخية.



وتابع: منطقة الجمالية كونها مكتظة بالسكان، مما ينتج معه كمية كبيرة من المخلفات تتطلب رفعها بشكل يومي وتكاتف كل الجهود، حتى تظهر المنطقة بالشكل الحضاري اللائق بها، خاصة مع تزايد أعداد السائحين والزوار.



وأضاف: ما يجعل على المنطقة الاثرية عبئ مزدوج، يتمثل في تأمين وحماية الاثار والتعامل مع المخلفات ورفعها، حفاظا على شكل المنطقة الاثرية العام، وكذلك درء خطر الحريق عن اماكن تجميع هذه المخلفات، مما يتطلب متابعة مستمرة،وهو ما أضعه على رأس أولوياتي واهتمام الادارة العامة لشمال القاهرة و قطاع الاثار الإسلامية والقبطية لتكون شعار الفترة القادمة.