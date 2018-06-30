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أخبار العالم

خبير: كوريا الشمالية باتت هي من تدفع بنشاط عملية نزع السلاح النووي

السبت 30/يونيو/2018 - 01:48 ص
كوريا الشمالية والسلاح
كوريا الشمالية والسلاح النووى
أ.ش.أ
قال خبير بارز في الشؤون الكورية الشمالية إن مفهوم نزع الأسلحة النووية في كوريا الشمالية تغير إذ بات المسعى الأخير لتحقيق هذا الأمر يُدفع و"بنشاط" من قبل النظام الكوري الشمالي ذاته.

وقال كيم يون-تشول رئيس معهد كوريا للوحدة الوطنية، الذي تديره الدولة ومقره سول، إن أكثر شيء ملحوظا هو تحرك كوريا الشمالية بنفسها لنزع الأسلحة في شبه الجزيرة الكورية، وهو أمر مختلف كليا حيث كان يتم إجبارها على ذلك في الماضي.

ونسبت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية ، في نشرتها باللغة الإنجليزية ، إلى كيم قوله في ندوة استضافتها وزارة الوحدة الكورية الجنوبية إنه منذ نقطة التحول التي أعقبت القمة الكورية الشمالية الأمريكية بات تطبيع العلاقات ونزع الأسلحة يمضيان بشكل تلقائي وشامل خلافا لما كان يحدث في الماضي عندما كان يتم إجبار كوريا الشمالية على ذلك.

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