ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

السجن 7 سنوات لفرنسية سافرت سوريا في ٢٠١٥ مع ثلاثة من أبنائها

السبت 30/يونيو/2018 - 01:50 ص
السجن ٧ سنوات لفرنسية
السجن ٧ سنوات لفرنسية سافرت سوريا في ٢٠١٥ مع ثلاث من أبنائها
أ.ش.أ
حكمت محكمة جنح باريس، مساء الجمعة ، بالسجن سبع سنوات بحق فرنسية سافرت الى سوريا مع ثلاث من أبنائها في عام 2015 وتزوجت ارهابيا تابع لتنظيم داعش. 

وكانت كلير قاصر (42 عاما) غادرت مدينة كان الفرنسية في فبراير 2015 متجهة الى الجزائر ومنها الى تركيا برفقة ثلاثة من أبنائها سنهم 2 و 8 و 16 عاما أحدهم يعاني من شلل رباعي ، وذلك قبل أن تصل الى سوريا في نهاية مارس 2015 وتتزوج في الرقة من متطرف فرنسي يدعى عمر تعرفت عليه على موقع فيسبوك.

وقالت المحكمة إن زوج المتهمة كان قياديا مهما في تنظيم داعش وأنه يشتبه بقيامه بتعذيب أسرى وبتورطه في التخطيط لهجمات في فرنسا.
وبعد نحو أربعة أشهر عادت كلير مجددا الى تركيا وتم طردها في سبتمبر وجرى توقيفها بعد عام عقب إنجابها إبنها السادس من الإرهابي المدعو عمر والذي يفترض أنه قتل في مايو 2016.

وقال محامو المتهمة إن كلير قاصر ، التي إعتنقت الاسلام في سن 17 عاما ، لم تسافر الى سوريا بنية ممارسة الإرهاب.

ترشيحاتنا

أحمد فتحي يحقق رقما مميزا لمصر في مونديال روسيا

احمد الشناوي ينعى بنزيمة إثر وفاته المفاجئة

دور 16 كأس العالم 2018 .. تعرف على مواعيد المباريات

شاهد.. طاهر أبو زيد يكشف سببا خطيرا حول وفاة نجم الزمالك السابق

طليق رانيا يوسف يعلق على قرار انفصالهما

مدرب الأهلي السابق ينعى بنزيمة برسالة مؤثرة

3 طرق طبيعية للقضاء على الذباب في المنزل

كهربا لـ كوبر فى مباراة السعودية: اسكت خالص.. فيديو

وزيرة سابقة: وقعت على استمارة تمرد لإنهاء ظلام الإخون

شاهد .. زيارة الرئيس السيسى لمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية

شاهد .. تعليق بدرة على أزمة مجدي عبدالغني مع المنتخب

ياسمين سعيد: الجماهير أجبرت محمد صلاح على مغادرة مصر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات مثيرة وجذابة لـ رانيا يوسف.. صور

وزير الرى يشارك فى حفل اطلاق مشروع بنك الشباب المصرى ..صور

صدى البلد ينشر الملف الأسود لجماعة الإخوان الارهابية بالقليوبية .. اشتباكات واعمال عنف وقطع الطريق السريع بقليوب ومحاولة اقتحام السجون وحرق أتوبيسات النقل العام فى مقدمة الجرائم.. فيديو وصور

شاهد .. المغرب يهزم أنجولا في تصفيات مونديال السلة

إطلالة صادمة وسيئة لـ لطيفة.. صور

فيديو

اكتشفي طريقة تحضير أكواب الشوكولاتة بالكراميل والسوداني
شاهد.. عمرو عبد الحق عن أزمة مجدي عبدالغني: هقول لجوزك
شاهد.. طاهر أبو زيد يكشف سببا خطيرا حول وفاة نجم الزمالك السابق
شذى: نفسى أمثل كوميدى مع أحمد حلمي ومكي.. فيديو
طبيب يكشف أعراض إصابة الرضيع بمشاكل في القلب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟