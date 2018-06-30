السجن 7 سنوات لفرنسية سافرت سوريا في ٢٠١٥ مع ثلاثة من أبنائها



وكانت كلير قاصر (42 عاما) غادرت مدينة كان الفرنسية في فبراير 2015 متجهة الى الجزائر ومنها الى تركيا برفقة ثلاثة من أبنائها سنهم 2 و 8 و 16 عاما أحدهم يعاني من شلل رباعي ، وذلك قبل أن تصل الى سوريا في نهاية مارس 2015 وتتزوج في الرقة من متطرف فرنسي يدعى عمر تعرفت عليه على موقع فيسبوك.



وقالت المحكمة إن زوج المتهمة كان قياديا مهما في تنظيم داعش وأنه يشتبه بقيامه بتعذيب أسرى وبتورطه في التخطيط لهجمات في فرنسا.

وبعد نحو أربعة أشهر عادت كلير مجددا الى تركيا وتم طردها في سبتمبر وجرى توقيفها بعد عام عقب إنجابها إبنها السادس من الإرهابي المدعو عمر والذي يفترض أنه قتل في مايو 2016.



وقال محامو المتهمة إن كلير قاصر ، التي إعتنقت الاسلام في سن 17 عاما ، لم تسافر الى سوريا بنية ممارسة الإرهاب.

حكمت محكمة جنح باريس، مساء الجمعة ، بالسجن سبع سنوات بحق فرنسية سافرت الى سوريا مع ثلاث من أبنائها في عام 2015 وتزوجت ارهابيا تابع لتنظيم داعش.