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اكتشفي طريقة تحضير أكواب الشوكولاتة بالكراميل والسوداني

السبت 30/يونيو/2018 - 02:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف غادة التلي طريقة تحضير أكواب الشوكولاتة بالكراميل والسوادني

المقادير :

6 قطع شوكولاتة بالكراميل والسوداني سويس رول شوكولاتة 3 عبوات كريمة خفق بودرة عبوة كابوتشينو 4 علب قشطة كروكان لوز مجروش كاكاو للوجه .

طريقة التحضير :

* باستخدام خلاط كهربائي تخلط القشطة مع الكابوتشينو والكريمة البودرة وقطع الشوكولاتة الصغيرة

* في أكواب التقديم يوضع السويس رول وعليه الخليط السابق تجهيزه

* يزين الوجه بالكروكان المجروش والكاكاو البودرة وقطع الشوكولاتة

* تقدم باردة

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اكتشفي طريقة تحضير أكواب الشوكولاتة بالكراميل والسوداني
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