اكتشفي طريقة تحضير أكواب الشوكولاتة بالكراميل والسوداني
السبت 30/يونيو/2018 - 02:01 ص
صورة أرشفية
تقدم الشيف غادة التلي طريقة تحضير أكواب الشوكولاتة بالكراميل والسوادني
المقادير :
6 قطع شوكولاتة بالكراميل والسوداني سويس رول شوكولاتة 3 عبوات كريمة خفق بودرة عبوة كابوتشينو 4 علب قشطة كروكان لوز مجروش كاكاو للوجه .
طريقة التحضير :
* باستخدام خلاط كهربائي تخلط القشطة مع الكابوتشينو والكريمة البودرة وقطع الشوكولاتة الصغيرة
* في أكواب التقديم يوضع السويس رول وعليه الخليط السابق تجهيزه
* يزين الوجه بالكروكان المجروش والكاكاو البودرة وقطع الشوكولاتة
* تقدم باردة