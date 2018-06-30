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كأس العالم

الزمالك يعلن عن عقد جمعية عمومية طارئة وأخرى عادية لهذا السبب

السبت 30/يونيو/2018 - 04:16 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن قرار مجلس الإدارة بعد اجتماع أمس عن موعدين لعقد جمعية عمومية غير عادية وأخرى عمومية وسيكونان في ذات اليوم.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره الموقع الرسمي لنادي الزمالك إن الجمعية العمومية الأولى ستكون عادية وذلك من أجل مناقشة الميزانية.

وتابع: "الجمعية العمومية غير العادية ستكون من أجل تعديل اللائحة الخاصة بالنادي وذلك لما واجهنا من عوائق ومشاكل باللائحة الحالية خاصة في الأمور التي تخص الأعضاء والعضويات".

وأشار مرتضى منصور إلي أن الجمعيتين سيتم عقدهما في يوم واحد خلال شهر أغسطس المقبل وسيتم التنويه قبلها بفترة من أجل أن يجهز الأعضاء.

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