حضري كريب بالأيس كريم لأطفالك
السبت 30/يونيو/2018 - 02:59 ص
صورة أرشفية
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة تحضير كريب بالايس كريم.
المقادير :
كوب دقيق
2 بيضة
½ كوب لبن
¼ ملعقة قرفة
½ كوب ماء
2 ملعقة كبيرة زبدة للزينة
ايس كريم فانيلا
فواكه حسب الرغبة
رقائق اللوز
صوص كراميل .
طريقة التحضير :
* • تخلط كل مكونات الكريب في الخلاط ما عدا الزبدة
* • ثم توضع قطعة زبدة على النار ثم يضاف كبشة من خليط الكريب
* • ويترك على النار حتى ينضج
* • ثم يقطع الى شرائط بالسكين ثم يوضع في بولة او طاجن صغير يدخل الفرن
* • ثم يوضع قطعة من الزبدة ورشة صوص كراميل ثم يدخل الفرن حتى تذوب الزبدة ويتكرمل الكريب
* • ثم يترك حتى يبرد ثم يضاف الفاكهة والايس كريم وصوص الكراميل ويزين باللوز المقرمش