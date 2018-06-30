حضري كريب بالأيس كريم لأطفالك

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة تحضير كريب بالايس كريم.



المقادير :

كوب دقيق

2 بيضة

½ كوب لبن

¼ ملعقة قرفة

½ كوب ماء

2 ملعقة كبيرة زبدة للزينة

ايس كريم فانيلا

فواكه حسب الرغبة

رقائق اللوز

صوص كراميل .



طريقة التحضير :



* • تخلط كل مكونات الكريب في الخلاط ما عدا الزبدة



* • ثم توضع قطعة زبدة على النار ثم يضاف كبشة من خليط الكريب



* • ويترك على النار حتى ينضج



* • ثم يقطع الى شرائط بالسكين ثم يوضع في بولة او طاجن صغير يدخل الفرن



* • ثم يوضع قطعة من الزبدة ورشة صوص كراميل ثم يدخل الفرن حتى تذوب الزبدة ويتكرمل الكريب



* • ثم يترك حتى يبرد ثم يضاف الفاكهة والايس كريم وصوص الكراميل ويزين باللوز المقرمش