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بنات البلد

حضري كريب بالأيس كريم لأطفالك

السبت 30/يونيو/2018 - 02:59 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة تحضير كريب بالايس كريم.

المقادير :
كوب دقيق
2 بيضة
½ كوب لبن
¼ ملعقة قرفة
½ كوب ماء
2 ملعقة كبيرة زبدة للزينة
ايس كريم فانيلا
فواكه حسب الرغبة
رقائق اللوز
صوص كراميل .

طريقة التحضير :

* • تخلط كل مكونات الكريب في الخلاط ما عدا الزبدة

* • ثم توضع قطعة زبدة على النار ثم يضاف كبشة من خليط الكريب

* • ويترك على النار حتى ينضج

* • ثم يقطع الى شرائط بالسكين ثم يوضع في بولة او طاجن صغير يدخل الفرن

* • ثم يوضع قطعة من الزبدة ورشة صوص كراميل ثم يدخل الفرن حتى تذوب الزبدة ويتكرمل الكريب

* • ثم يترك حتى يبرد ثم يضاف الفاكهة والايس كريم وصوص الكراميل ويزين باللوز المقرمش

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