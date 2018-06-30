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أخبار العالم

ترامب يرفض التأكيد على موقف بلاده المعارض لضم روسيا للقرم

السبت 30/يونيو/2018 - 04:38 ص
صدى البلد
حسن محرم
أثار تصريح للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والذي ألمح فيه إلى إمكانية إسقاط موقف بلاده المعارض لضم روسيا لشبه جزيرة القرم، فزع الحلفاء الأوروبيين.

وبحسب شبكة "فرانس 24" الفرنسية أن الرئيس الفرنسي ترك الأمر معلقا بشأن رأيه في ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وذلك قبل اللقاء الأول الرسمي الذي سيجمعه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين الشهر المقبل.

وبسؤاله من الصحفيين حول هل يفكر في إسقاط معارضة واشنطن لضم روسيا للقرم، رد ترامب:" علينا أن نرى".

وأشارت الشبكة إلى أن رفض ترامب تأكيد معارضة بلاده لضم روسيا للقرم وتدخلها في أوكرانيا، سوف يفزع الحلفاء الأوروبيين قبل عقد قمة الناتو المقررة الشهر المقبل.

وبعد أيام من لقاء القادة الغربيين في بروكسيل في 11 يوليو المقبل، سيتوجه الرئيس الأمريكي إلى هليسنكي لعقد أول قمة ثنائية مع بوتين المقررة في 16 يوليو.

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