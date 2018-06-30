تعرف على 3 علاجات رائعة لألم الأذن من خزانة مطبخك

يمكن أن تكون آلام الأذن مثيرة للقلق، لذلك، قدم موقع بولد سكاي بعض العلاجات المنزلية الفعالة لأوجاع الأذن عند البالغين.



العلاجات المنزلية لأوجاع الأذن في البالغين



وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، في حالة الإصابة بالتهابات الأذن ، ينبغي أن تؤخذ إدارة الألم أولا في الاعتبار بدلا من استخدام المضادات الحيوية.



لأن تناول الكثير من المضادات الحيوية سيؤدي إلى عدوى مقاومة للمضادات الحيوية. لذا ، ماذا يجب أن تفعل؟ في المنزل ، يمكنك استخدام كل شيء من مخزن مطبخك كعلاج منزلي لعلاج آلام الأذن والتهابات الأذن.



1. ضغط الماء البارد أو الدافئ

يستخدم الناس في كثير من الأحيان منصات التدفئة الدافئة أو حزم الثلج لتخفيف الألم من آذانهم. هذه الطريقة آمنة جدا وشائعة. تحتاج فقط لوضع كيس الثلج أو الضغط الدافئ على الأذن والحفاظ على تطبيق ضغط الماء البارد أو الساخن لمدة 10 دقائق.



2. الثوم

يحتوي الثوم على خصائص مسكنة وهو مضاد حيوي يساعد على تخفيف آلام الأذن.

سحق القليل من فصوص الثوم واستخلص العصير وضعها في الأذن التي تؤلمك.

سخن ملعقة صغيرة من الثوم المفروم في 2 ملعقة طعام من زيت السمسم. تبريد الزيت وتصفية ذلك وتطبيق 2 إلى 3 قطرات في الأذن المؤلمة.



3. أوراق الريحان

أوراق الريحان لها خصائص مضادة للبكتيريا ، مضادة للالتهابات ، ومسكن ، وهي علاج منزلي جيد لعلاج أورام الأذن.



سحق بضع أوراق الريحان واستخراج العصير.

ضع ثلاث إلى أربع قطرات من هذا العصير في الأذن المؤلمة وكررها مرة واحدة في اليوم