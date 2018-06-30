مصدر أمني عراقي: أهالي قرية بكركوك يحبطون هجوما لـ داعش

ذكر مصدر أمني عراقي في محافظة كركوك بأن عناصر تنظيم "داعش" الارهابي هاجموا قرية في المحافظة ، وأن الأهالي تصدوا لهم.
وقال المصدر - في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" - إن ما لا يقل عن 15 عنصرا من داعش هاجموا قرية كردي الناصر التابعة لناحية الرشاد (٤٥ كم جنوب غربي كركرك) ، وأن القرية يسكنها أقارب المفتش العام لوزارة الداخلية في كركوك ورئيس مجلس ناحية الرشاد عامر الناصر.
وأضاف أن أهالي القرية تصدوا للهجوم ، مشيرا إلى أن تعزيزات عسكرية من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي توجهت لمساعدة الأهالي.
يذكر أن محافظة كركوك تشهد إستقرارا أمنيا منذ عمليات فرض القانون فيها ، حيث سيطرت قوات مكافحة الإرهاب على مركز المدينة والشرطة الإتحادية على أقضية ونواحي المحافظة ، إلا أن جيوب تنظيم "داعش" ما زالت تشكل خطرا على أمن مناطق جنوب وغربي المحافظة.