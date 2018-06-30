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أخبار العالم

مصدر أمني عراقي: أهالي قرية بكركوك يحبطون هجوما لـ داعش

السبت 30/يونيو/2018 - 02:24 ص
أهالي قرية بكركوك
أهالي قرية بكركوك يحبطون هجوما لـ"داعش"
أ.ش.أ
ذكر مصدر أمني عراقي في محافظة كركوك بأن عناصر تنظيم "داعش" الارهابي هاجموا قرية في المحافظة ، وأن الأهالي تصدوا لهم.

وقال المصدر - في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" - إن ما لا يقل عن 15 عنصرا من داعش هاجموا قرية كردي الناصر التابعة لناحية الرشاد (٤٥ كم جنوب غربي كركرك) ، وأن القرية يسكنها أقارب المفتش العام لوزارة الداخلية في كركوك ورئيس مجلس ناحية الرشاد عامر الناصر.

وأضاف أن أهالي القرية تصدوا للهجوم ، مشيرا إلى أن تعزيزات عسكرية من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي توجهت لمساعدة الأهالي.

يذكر أن محافظة كركوك تشهد إستقرارا أمنيا منذ عمليات فرض القانون فيها ، حيث سيطرت قوات مكافحة الإرهاب على مركز المدينة والشرطة الإتحادية على أقضية ونواحي المحافظة ، إلا أن جيوب تنظيم "داعش" ما زالت تشكل خطرا على أمن مناطق جنوب وغربي المحافظة.

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