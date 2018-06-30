مصدر أمني عراقي: أهالي قرية بكركوك يحبطون هجوما لـ داعش



وقال المصدر - في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" - إن ما لا يقل عن 15 عنصرا من داعش هاجموا قرية كردي الناصر التابعة لناحية الرشاد (٤٥ كم جنوب غربي كركرك) ، وأن القرية يسكنها أقارب المفتش العام لوزارة الداخلية في كركوك ورئيس مجلس ناحية الرشاد عامر الناصر.



وأضاف أن أهالي القرية تصدوا للهجوم ، مشيرا إلى أن تعزيزات عسكرية من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي توجهت لمساعدة الأهالي.



يذكر أن محافظة كركوك تشهد إستقرارا أمنيا منذ عمليات فرض القانون فيها ، حيث سيطرت قوات مكافحة الإرهاب على مركز المدينة والشرطة الإتحادية على أقضية ونواحي المحافظة ، إلا أن جيوب تنظيم "داعش" ما زالت تشكل خطرا على أمن مناطق جنوب وغربي المحافظة.

ذكر مصدر أمني عراقي في محافظة كركوك بأن عناصر تنظيم "داعش" الارهابي هاجموا قرية في المحافظة ، وأن الأهالي تصدوا لهم.