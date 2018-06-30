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بدون جراحات تجميل إليك أفضل 8 خطوات لعلاج شد البطن

السبت 30/يونيو/2018 - 06:24 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تخجل الكثير من السيدات من ارتداء ملابس السباحة أثناء العطلة على الشاطئ بسبب ترهل بشرتك؟ وعلى الرغم من أن هناك العديد من الإجراءات التجميلية التي يمكن أن تعالج وتشد بشرة البطن، فلا يوجد أي منها آمن 100٪ أو خالي من الآثار الجانبية. هذا هو السبب ، فمن الحكمة أن تختار الطرق الطبيعية لعلاج هذه المشكلة الجلدية.

كشف موقع بولد سكاي عن كيفية شد البطن ، و تقديم أفضل الطرق الطبيعية لتشديد بشرة البطن. استخدم أيًا من هذه الطرق بشكل منتظم لمدة 4 إلى 5 أسابيع على الأقل للحصول على نتائج مرئية.

1. تطبيق البيض الأبيض
على مر العصور ، استخدمت النساء بياض البيض لأغراض تشديد الجلد. إنها مادة قابضة في الطبيعة وتحتوي على بروتينات يمكن أن تشد الجلد.
مجرد تطبيق بياض البيض في جميع أنحاء المنطقة المصابة والسماح لها لتجف. بعد 20-25 دقيقة ، امسح البقايا بمنشفة مبللة. استخدم هذه الطريقة كل يوم للحصول على نتائج فعالة.

2. بين عشية وضحاها زيت جوز الهند العلاج
لطالما تم الترحيب بزيت جوز الهند كمكون قوي لتضييق الجلد المترهل. يمكن للعناصر الغذائية الموجودة في هذا الزيت متعدد الاستخدامات أن تعمل عجائب على حالة الجلد المفكك.
تُسخّن 2-3 ملاعق من زيت جوز الهند في المايكروويف وتدلكها في جميع أنحاء بطنك. اتركه ليلًا واشطفه بماء فاتر في الصباح. حاول القيام بذلك قبل الذهاب للنوم لتشديد بشرة البطن.

3. تطبيق ماء الورد
خصائص الشفاء والمهدئة لماء الورد تجعل منه مكونًا رائعًا لتنعيم البشرة.
فقط ضع ماء الورد في جميع أنحاء المنطقة المصابة واتركه هناك ليلًا. في الصباح ، اشطفيه بالماء الفاتر.

4. تدليك زيت اللوز
مستودع من المواد الغذائية وفيتامين E ، وزيت اللوز هو أيضا علاج قوي لتشديد جلد البطن.
ضع زيت اللوز على بطنك وتدليك بلطف لمدة 10-15 دقيقة. جرب هذا العلاج في المنزل مرة واحدة في اليوم على الأقل للحصول على النتائج المرجوة.

5. استخدام الصابون الطبيعي
يتم تحميل معظم الصابون التجاري في الوقت الحاضر مع المواد الكيميائية القاسية التي يمكن أن تسبب ضررا على جلدك وتفاقم مشكلة الجلد فضفاضة.
بدل من استخدام الصابون المغمور بالمواد الكيميائية ، فمن الأفضل استخدام الصابون الطبيعي. إما شرائها من المتجر أو صنع الصابون الخاص بك في المنزل.

6. التقشير المنتظم
التقشير هو طريقة تجميل ليست فقط ضرورية للحفاظ على المسام نظيفة ولكن أيضا لتشديد ترهل الجلد. هذا هو السبب ، من الضروري أن تقشر على الأقل مرتين في الأسبوع لمساعدة البشرة على البقاء ناعمة وثابتة.
خلق مزيج من دقيق الشوفان وزيت الزيتون. افرك منطقة البطن مع المزيج الناتج لتحسين ملمس الجلد وجعله ثابتًا.

7. استخدم ملح البحر فرك
مركبات مثل البوتاسيوم والبروميد تجعل ملح البحر مكونا استثنائيا لتشديد جلد البطن.
الجمع بين ½ ملعقة صغيرة من ملح البحر مع زيت فيتامين E وفرك في جميع أنحاء منطقة البطن. بمجرد الانتهاء من ذلك ، شطف بقايا الماء الفاتر. استخدم هذه الطريقة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مرئية.

8. تطبيق عصير الليمون
نسبة عالية من فيتامين C في عصير الليمون تمكنه من تحسين مرونة الجلد على بطنك. بخلاف ذلك ، هو أيضا الدواء القاتل في الطبيعة. وهذا يمكّن عصير الليمون من تشديد الجلد الفضفاض ومنع المزيد من الترهل.
فقط ضع عصير الليمون في جميع أنحاء المنطقة المصابة واتركه يبقي هناك لمدة 20 دقيقة قبل شطف البقايا بالماء الفاتر.

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