إسقاط ثالث طائرة مسيرة حوثية في الحديدة باليمن



وأكد المصدر - حسبما أفادت قناة "العربية" الاخبارية - إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي، في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، أثناء محاولتها تنفيذ عمليات تجسس على مواقع قوات الشرعية اليمنية، موضحا أن هذا النوع من الطائرات الحوثية ذات التقنية الرديئة إيرانية الصنع، وتستخدم عادة للتجسس على مواقع قوات الشرعية، وأحيانا تكون محملة بمواد متفجرة.



يذكر أن ميليشيات الحوثي، مع استمرار هزائمها الساحقة في جبهة الساحل الغربي والحديدة لجأت إلى استخدام طائرات مسيرة لتنفيذ عمليات استخبارية او انتحارية، وآخرها في محيط مطار الحديدة الذي استعاده الجيش اليمني، بإسناد من قوات التحالف، مؤخرا.



وسبق إسقاط العديد من هذه الطائرات في جبهات يمنية مختلفة، وإحباط محاولات هجوم حوثية باستخدام طائرات مسيرة من صنع إيراني، وفي إبريل الماضي تم إسقاط طائرتين من ذات النوع داخل الأراضي السعودية، وأكد حينها المتحدث باسم قوات التحالف العقيد، تركي المالكي، أنها طائرة حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية.



وكان تقرير أصدره مركز أبحاث النزاعات المسلحة في لندن، أوضح أن تكنولوجيا إيران العسكرية وصلت إلى ميليشيات الحوثي من خلال مساعدتها في استخدام طائرات من دون طيار قالوا عنها في وقت سابق إنها محلية الصنع ليتبين أنها إيرانية الصنع، تم تهريبها للحوثيين مع أسلحة أخرى بينها صواريخ باليستية بعيدة المدى، وفق التقرير.

كشف مصدر عسكري يمني، مساء الجمعة، عن إسقاط طائرة حوثية إيرانية، هي الثالثة من نوعها التي يتم إسقاطها خلال أسبوع، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.