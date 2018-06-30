مفيد شهاب يشيد بجهود القيادة السياسية في عمليات الإصلاح الاقتصادى



وقال شهاب إن فترة الرئاسة الأولى للرئيس السيسي كانت بمثابة مرحلة تأسيس، بالإضافة إلى البدء في خطة الإصلاح الاقتصادي، وإنهاء حالة العزلة التي فرضت على مصر.



وأضاف أن الرئيس السيسي ركز علي على البناء وتحسين البنية التحتية لوضع الدولة المصرية على الطريق الصحيح.



وأضاف أن زيادة ديون مصر في العقود الماضية جاءت نتيجة عدم مواجهة المشكلة والاعتماد علي سياسة التأجيل وهو ما أدى إلى تراكم الديون.

وثمن محاولات الرئيس السيسي فيما يتعلق بسعيه إلى تعويض الفترة الماضية التى شهدت توقف عجلة الانتاج والناتج عن عدم الاستقرار وتوقف التنمية.



ومن جانبه أعرب الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية عن سعادته البالغة بحضور ندوة للدكتور مفيد شهاب والذى وصفه بأنه شخصية بارزة وقامة كبيرة يجب الاستفادة منها.



وأكد على ضرورة الاهتمام بالتعليم والصحة ومواجهة الفجوة الكبيرة التي حدثت فى القيم في مجتمعنا.



وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي اهتماما كبيرا بدعم التعليم والصحة وتطبيق القانون على الجميع.

استضاف نادي (سبورتنج الرياضي) بالإسكندرية مساء الجمعة، الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة في لقاء مفتوح، بدعوة من رئيس النادي الدكتور، أحمد وردة وبحضور محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان.