مصطفى يونس: كوبر عقيم ولكن خلصنا من مجدي عبدالغني.. فيديو

شن مصطفى يونس، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، هجوما حادا على الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وذلك بعد الإخفاق الذي وقع فيه المنتخب الوطني بمنافسات كأس العالم.



وقال مصطفى يونس في تصريحات خاصة لبرنامج صدى الرياضة المذاع عبر فضائية صدى البلد ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحق إن لا يوجد أحد في جمهورية مصر العربية كان يرغب في استمرار هيكتور كوبر مع المنتخب، حتى وصل الأمر إلي الفنانين والفنانات، فماذا حال لاعبي الكرة ومن يفهمون في كرة القدم؟.



وأضاف: "على الرغم من ذلك يجب إعطاء الرجل حقه بأنه وصل بالمنتخب الوطني إلى كأس العالم وخلصنا من مجدي عبدالغني، ولكن أيضاَ يجب أن نعلم أننا أقل منتخب شارك في كأس العالم".



واستطرد: "لا يوجد أي مباراة شارك فيها منتخب مصر وخرج منها أيا كانت النتيجة وكانت الجماهير راضية وسعيدة بالأداء أو بالنتيجة ذاتها، وذلك يدل على أن هيكتور كوبر عقيم تدريبًا بالمعنى الحرفي للكلمة".



واختتم، كوبر كان لا يستحق أن يستمر في منتخب مصر لأن تفكيره عقيم وقراءته للمباريات عقيمة، وهذا يظهر في أنه اختار 60% من قائمة اللاعبين لا يشاركون من الأساس مع أنديتهم".