ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

نيمار يلعب مع ابنه ويخطف الأضواء بعد مران منتخب البرازيل

السبت 30/يونيو/2018 - 02:13 ص
نيمار وابنه
نيمار وابنه
أ.ش.أ
تجمع النقاد والمصورون حول ابن النجم البرازيلي نيمار، ديفيد لوكا دا سيلفا سانتوس وحاصرته الكاميرات في منتجع سوتشي بروسيا وهو يلعب مع والده بعد مران منتخب بلاده قبل لقاء المكسيك في ثمن نهائي مونديال روسيا 2018 الاثنين المقبل.

وأوضحت وكالة الأنباء الإسبانية تجمع رجال الإعلام لمشاهدة مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي مع ابنه بعد المران في ظل أجواء من المرح على الملعب الأخضر وجذبا معا انتباه وسائل الإعلام التي حضرت إلى سوتشي حيث يقيم منتخب السامبا معسكره.

وانضم الطفل، الذي يعد ثمرة علاقة نيمار بكارولينا دانتاس، بعد ذلك إلى لاعبين اخرين في المنتخب البرازيل.. وبدا نيمار سعيدا وفخورا في يوم استغله المنتخب لبدء الاستعداد للقاء المكسيك في ثمن نهائي المونديال في مدينة سامارا الروسية.

ترشيحاتنا

الننى ينعى لاعب الاتحاد السكندرى السابق

أحمد حسن لمنتقدي نادي الأهرام: إحنا مش شغالين في كباريه

أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى تركيا

الخطيب وأبو رجيلة وعلام أول الحضور لعزاء عبد الرحيم محمد..فيديو وصور

هكذا تحدثت الصحف البريطانية والإسبانية عن محاصرة الجماهير لمنزل محمد صلاح

توفيق عكاشة : كنت هاربا ولم اعترف بحكم الإخوان .. فيديو

ترامب يتعمد إحراج رئيس البرتغال بعد حديثه عن رونالدو.. فيديو

شذى: نفسى أمثل كوميدى مع أحمد حلمي ومكي.. فيديو

بيراميدز يطلب رسميا ضم سعد سمير.. مستند

عقوبة قاسية تنتظر لاعبي كوريا الجنوبية رغم الفوز على ألمانيا

الحماية المدنية: بلاغ حلوان سلبي ولا يوجد به متفجرات

3 طرق طبيعية للقضاء نهائيا على النمل في المنزل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات مثيرة وجذابة لـ رانيا يوسف.. صور

وزير الرى يشارك فى حفل اطلاق مشروع بنك الشباب المصرى ..صور

صدى البلد ينشر الملف الأسود لجماعة الإخوان الارهابية بالقليوبية .. اشتباكات واعمال عنف وقطع الطريق السريع بقليوب ومحاولة اقتحام السجون وحرق أتوبيسات النقل العام فى مقدمة الجرائم.. فيديو وصور

شاهد .. المغرب يهزم أنجولا في تصفيات مونديال السلة

إطلالة صادمة وسيئة لـ لطيفة.. صور

فيديو

اكتشفي طريقة تحضير أكواب الشوكولاتة بالكراميل والسوداني
شاهد.. عمرو عبد الحق عن أزمة مجدي عبدالغني: هقول لجوزك
شاهد.. طاهر أبو زيد يكشف سببا خطيرا حول وفاة نجم الزمالك السابق
شذى: نفسى أمثل كوميدى مع أحمد حلمي ومكي.. فيديو
طبيب يكشف أعراض إصابة الرضيع بمشاكل في القلب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟