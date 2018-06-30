نيمار يلعب مع ابنه ويخطف الأضواء بعد مران منتخب البرازيل

تجمع النقاد والمصورون حول ابن النجم البرازيلي نيمار، ديفيد لوكا دا سيلفا سانتوس وحاصرته الكاميرات في منتجع سوتشي بروسيا وهو يلعب مع والده بعد مران منتخب بلاده قبل لقاء المكسيك في ثمن نهائي مونديال روسيا 2018 الاثنين المقبل.



وأوضحت وكالة الأنباء الإسبانية تجمع رجال الإعلام لمشاهدة مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي مع ابنه بعد المران في ظل أجواء من المرح على الملعب الأخضر وجذبا معا انتباه وسائل الإعلام التي حضرت إلى سوتشي حيث يقيم منتخب السامبا معسكره.



وانضم الطفل، الذي يعد ثمرة علاقة نيمار بكارولينا دانتاس، بعد ذلك إلى لاعبين اخرين في المنتخب البرازيل.. وبدا نيمار سعيدا وفخورا في يوم استغله المنتخب لبدء الاستعداد للقاء المكسيك في ثمن نهائي المونديال في مدينة سامارا الروسية.