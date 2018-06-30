5 نصائح للشعر الطويل يجب أن تعرفها كل فتاة

هناك العديد من النساء اللواتي ينفقن الكثير من المال على علاجات الشعر ولكن يمكنك الاهتمام بشعرك الطويل في المنزل و بأقل التكاليف كشف موقع بولد سكاي عن 5 نصائح للشعر الطويل لا يمكنك الإستغناء عنهم و هما عبارة عن الأتي :



1. تقليم أطراف النهايات المقسمة:

يمكن أن تجعل الأطراف المقسومة شعرك يبدو جافًا وخشنًا وتالفًا. لذلك ، للحفاظ على شعر قوي وصحي ، تأكد من أن تقليم قبالة الانقسام بين الحين والآخر. النهايات المجزأة هي نتيجة لأضرار الحرارة والتصميم ، والتي غالبًا ما تؤدي إلى تكسير الشعر والشعر الهش. يمكنك زيارة صالون واحصل على قصتك أو يمكنك ببساطة القيام بها في المنزل أيضًا.



2. الحمام البارد :

حمام الماء البارد قد لا يبدو ممتعا جدا ولكنه جيد لشعرك. تعتبر المياه الباردة بمثابة درجة حرارة مثالية لغسل الشعر. يساعد غسل شعرك بالماء البارد على تنظيف الرطوبة في الشعر والحفاظ على رطوبة فروة الرأس ، وبالتالي منعها من أن تصبح جافة وجافة. نظرًا لأنه يحبس الرطوبة في الشعر ، سيكون شعرك أقل أو بدون حجم.



3. لا تضعي شامبو كل يوم:

هذه واحدة من أهم النقاط لأن غسل شعرك بالشامبو كل يوم سيزيل الزيوت الطبيعية من فروة الرأس ويجعل شعرك يتحول إلى جفاف. هذه الزيوت الطبيعية هي السبب الذي يجعل شعرك رطبًا وصحيًا. لذلك ، شامبو شعرك فقط عندما يكون هناك الكثير من النفط تراكم. يمكنك استخدام الشامبو الجاف أو إذا كنت ترغب في تجربة المنتجات الطبيعية ، ثم يمكنك استخدام دقيق الأرز المطحون بدقة كبديل. سيعمل طحين الأرز كشامبو جاف وسيوفر مظهرًا منعشًا لشعرك. إذا كانت جذور شعرك تزداد شيوعًا بسرعة ، فتأكد من تنظيف شعرك قبل النوم. سوف يساعد التنظيف بالفرشاة على توزيع الزيوت الطبيعية على خيوط شعرك وتساعد على إبقائها مرطبة وتمنع تراكم غير مرغوب فيه.



4. الصبار كعلاج:

الصبار لديه الكثير من الفوائد ، ليس فقط للوجه ولكن أيضا للشعر. يستخدم في الغالب لمعالجة حروق الشمس ولكن عندما يطبق موضعيا على الشعر ، فإنه يعزز نمو الشعر عن طريق تحفيز تدفق الدم. يمكنك استخدام جل الصبار بعد غسل شعرك بالشامبو. بمجرد الانتهاء من غسل الشعر بالشامبو ، ضع هلام الصبار على شعرك واتركه لمدة دقيقة أو نحو ذلك ثم شطفه متبوعًا بشطف خل التفاح ، مما يساعد على توفير لمعان الشعر. مزيج خل التفاح والماء بنسبة 1: 2.



5. حليب جوز الهند:

إذا كنت لا تحب رائحة بيضة على رأسك ، فلدينا بديل لك. يمكنك أن تستحم شعرك في حليب جوز الهند لأن حليب جوز الهند يحتوي على الحديد والبوتاسيوم والأحماض الدهنية التي تساعد على تغذية شعرك ، إضافة لمعان الشعر وجعل شعرك ناعمًا أيضًا. حليب جوز الهند المعلب قم بتسخين كوب واحد من حليب جوز الهند حتى يصبح دافئًا. لا تجعلها ساخنة.



قم بتدليك حليب جوز الهند الدافئ في شعرك ، بدءًا من الجذور وحتى الأطراف. اترك الحليب يجلس على شعرك لمدة ساعة ثم اغسله بماء عادي. أو يمكنك أيضا إضافة نسب متساوية من زيت جوز الهند وحليب جوز الهند في وعاء. قم بتسخين هذين المكوّنات حتى تصبح دافئة ثم دلكها بلطف إلى شعرك.



اغسل شعرك بعد ساعة واحدة. يساعد الزيت والحليب من هذا الصنف المدهش على توفير مغذيات وافرة لأقفالك الجميلة. هذه هي أبسط الطرق والأساسية للحفاظ على هذه الأقفال طويلة صحية وقوية. لذلك ، السيدات